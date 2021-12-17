В первом чтении принят закон о бюджете ТФОМС Тверской области на 2022-2024 годы

Трёхлетний бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области принят в первом чтении. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

17 декабря областным Законодательным собранием в первом чтении был принят закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2022-2024 годы.

Бюджет сбалансирован по доходам и расходам и составит:

- в 2022 году 18 млрд 515 млн руб.;

- в 2023 году – 19 млрд 518 млн руб.;

- в 2024 году – 20 млрд 658 млн руб.

Повышен подушевой норматив (ежемесячное финансирование на одного застрахованного в ОМС пациента). В 2022 году составит 14 173,9 руб. (в 2021 году было 13 078,6 руб.), в 2023 году – 14 949,9 руб., в 2024 году – 15 834,7 руб.

Основное направление расходования средств бюджета ТФОМС в 2022 году – финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС. На эти цели предусмотрено 17 млрд. 872 млн руб. В 2022 году стоимость Территориальной программы ОМС выросла к уровню 2021 года на 6,8%.

А областном парламенте отмечают, что на 2022 год заложены стимулирующие выплаты медикам и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в период распространения коронавируса. В бюджет ТФОМС также включено финансирование амбулаторной реабилитации и углублённой диспансеризации пациентов, перенёсших коронавирус. Предусмотрены средства на проведение КТ и МРТ, ПЦР-тестирование.

Для снижения уровня онкологических заболеваний заложено финансирование на развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи, высокотехнологичной медицины.