В Твери готовятся к открытию ёлочные базары

Продажа скоро начнётся. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ёлочные базары в Твери должны открыться совсем скоро. Обычно они начинают работать в районе 20 декабря. Пока официальной даты открытия базаров - 2021 нет, но ёлочки уже начали развозить по точкам. Фото дожидающихся своего часа ёлочек сделано на улице Орджоникидзе:

Ёлочки на Орджоникидзе уже привезли, но ещё не продают. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ёлочные базары традиционно открываются в 13-14 местах, площадки распределены по всем районам города. Цены пока неизвестны, но можно ориентироваться на прошлогодние. Год назад маленькая ёлочка (в районе метра высотой) стоила 500-600 рублей. Высокие ёлки продавали по цене от 1000 до1300 рублей за штуку (в зависимости от пушистости). Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать ёлку, чтобы она радовала долго. Напомним также, что рубить ёлки для праздника в Тверской области запрещено!