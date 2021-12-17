На кольце в "Южном" в Твери большегруз протаранил автобус с пассажирами

В ДТП пострадал водитель автобуса Фото: УГИБДД России по Тверской области
Авария с пассажирским автобусом произошла в Твери днем, 17 декабря.
На кольце в "Южном" водитель на "Скании" с полуприцепом не пропустил автобус "Транспорта Верхневолжья", следующий по маршруту №228.
На момент ДТП в автобусе находилось порядка десяти пассажиров. За медпомощью никто из них не обращался.
Ушибы получил водитель автобуса. Ему оказана помощь.
Из-за ДТП на Волоколамском путепроводе собирается пробка. Будьте внимательны и осторожны.