На кольце в "Южном" в Твери большегруз протаранил автобус с пассажирами

В ДТП пострадал водитель автобуса Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария с пассажирским автобусом произошла в Твери днем, 17 декабря.

На кольце в "Южном" водитель на "Скании" с полуприцепом не пропустил автобус "Транспорта Верхневолжья", следующий по маршруту №228.

На момент ДТП в автобусе находилось порядка десяти пассажиров. За медпомощью никто из них не обращался.

Ушибы получил водитель автобуса. Ему оказана помощь.

Из-за ДТП на Волоколамском путепроводе собирается пробка. Будьте внимательны и осторожны.