Уполномоченным по правам человека в Тверской области вновь стала Надежда Егорова

Надежда Егорова принесла присягу. Фото: ЗСТО

17 декабря депутаты Законодательного Собрания региона избрали уполномоченным по правам человека в Тверской области Надежду Егорову. таким образом она второй раз подряд стала областным обмудсменом.

Кандидатуру Надежды Егоровой внес губернатор Игорь Руденя. Это было согласовано с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Глава региона поблагодарил Надежду Егорову за огромную проделанную работу за прошедшие пять лет и предложил депутатам поддержать её кандидатуру. Парламентарии отреагировали положительно.

Согласно региональному законодательству, уполномоченный по правам человека избирается на должность сроком на пять лет. При этом занимать эту должность одному человеку нельзя более двух сроков подряд.

После избрания Надежда Егорова принесла торжественную присягу.

СПРАВКА КП

Надежда Егорова родилась 15 сентября 1950 года в Конаковском районе.

Окончила Ивановский энергетический институт в 1974-м, а также юридический факультет Тверского госуниверситета в 1997-м.

Свою трудовую деятельность начала на Конаковском фаянсовом заводе. Работала на заводе “Микроприбор” инженером, секретарем партбюро. С 1983 года трижды избиралась секретарем Конаковского горкома КПСС, неоднократно депутатом местных Советов.

С 1990 по 2002 год работала в администрации Конаковского района: управделами, начальником управления соцзащиты населения, первым заместитель главы администрации.

Депутат Законодательного Собрания Тверской области III, IV и V созывов. С 2016 года и по настоящее время - уполномоченный по правам человека в Тверской области.