Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору живой ёлки

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогодней елки Фото: Олег УКЛАДОВ

В двадцатых числах декабря в Твери и области откроются елочные базары. Точки продаж заработают на розничных рынках, на прилегающих к торговым центрам территориях.

Как правильно выбрать новогоднее дерево, напомнил Роспотребнадзор по Тверской области.

- Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев, - предостерегают специалисты. - Выбирайте ёлку с ровным, толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, а иголки - насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Запах хвои указывает на то, что ёлочка свежая и не сухая.

Чтобы донести елку до дома, попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку - рукав. Дома дайте дереву адаптироваться к теплу, например, можно вынести его на лоджию или балкон на пару часов.

Покупайте елку в двадцатых числах декабр, и тогда новогодняя красавица будет радовать все праздники.