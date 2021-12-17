Житель Тверской области пытался избить полицейского, чтобы попасть в полицию

Мужчину осудили за попытку ударить полицейского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области 38-летнего мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Ранее судимый гражданин специально подстроил драку, чтобы оказаться в отделении полиции.

Инцидент начался после того, как осужденный вызвал домой наряд полиции, сообщив о ложной драке. Меры он предпринял специально, чтобы покинуть дом и перестать пить, поэтому решил ударить полицейского.

От удара полицейский уклонился, а фигуранта задержали и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Приговор суда в законную силу не вступил.