В Твери для поимки автоугонщиков объявили спецплан "Перехват"

Автоугонщиков задержали в центре Твери Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 59-летняя жительница Твери и сообщила, что вечером от здания ТвГТУ на улице Академической угнали ее автомобиль "ВАЗ".

На место была направлена следственно-оперативная группа. В поиске были задействованы наряды оперативных служб, введён спецплан "Перехват".

В тот же вечер похищенный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в центре Твери. По подозрению в совершении преступления задержаны двое молодых людей 23 и 24 лет. В полиции они сознались, что машина была открыта и они решили на ней покататься.

Один из злоумышленников ранее был судим и причастен к аналогичному преступлению.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владелице.