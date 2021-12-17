На Рождественской ярмарке в Твери гостей ждут мастер-классы, дегустация и Дед Мороз

Торговые ряды работают ежедневно Фото: Александр ЖМУЛИН

Жителей и гостей Твери приглашают на праздничные мероприятия, которые пройдут в выходные на Рождественской ярмарке.

18 декабря в 13:00 состоится торжественное открытие ярмарки. В 14:00 - дегустация здоровой выпечки.

19 декабря в 12:00 начнется мастер-класс по резьбе по дереву, в 12:30 - анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 13:00 - подведение итогов конкурса костюмов "Новогодний карнавал".

Торговые ряды работают на улице Трехсвятской, в центре города, ежедневно с 11:00 до 20:00.