В Твери оштрафовали 50 водителей легковых такси

В Тверской области оштрафовали 50 водителей такси Фото: УГИБДД России по Тверской области

15 декабря в Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Легковое такси". В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

По информации УГИБДД России по Тверской области было проверено более 70 транспортных средств. Из них выявлено три водителя, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность и перевозили пассажиров, не имея лицензии.

Более 50 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.