Жителя Тверской области обманули на бирже инвестиций

Мужчину обманули на бирже инвестиций
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
67-летний житель Лихославля Тверской области стал жертвой мошенников. На мобильный телефон мужчине позвонил неизвестный и представился брокером-консультантом известной нефтяной компании. Злоумышленник уговорил потерпевшего вложить деньги в акции.
Нескольких дней потерпевший переводил через терминалы салонов связи 800 000 рублей и общался с "брокером" в мессенджере, затем связь со лжеконсультантом прекратилась. Спустя пять дней мужчина обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".