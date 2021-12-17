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Происшествия17 декабря 2021 8:14

Жителя Тверской области обманули на бирже инвестиций

Мужчина лишился 800 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину обманули на бирже инвестиций

Мужчину обманули на бирже инвестиций

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

67-летний житель Лихославля Тверской области стал жертвой мошенников. На мобильный телефон мужчине позвонил неизвестный и представился брокером-консультантом известной нефтяной компании. Злоумышленник уговорил потерпевшего вложить деньги в акции.

Нескольких дней потерпевший переводил через терминалы салонов связи 800 000 рублей и общался с "брокером" в мессенджере, затем связь со лжеконсультантом прекратилась. Спустя пять дней мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".