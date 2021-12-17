Жителя Тверской области обманули на бирже инвестиций

Мужчину обманули на бирже инвестиций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

67-летний житель Лихославля Тверской области стал жертвой мошенников. На мобильный телефон мужчине позвонил неизвестный и представился брокером-консультантом известной нефтяной компании. Злоумышленник уговорил потерпевшего вложить деньги в акции.

Нескольких дней потерпевший переводил через терминалы салонов связи 800 000 рублей и общался с "брокером" в мессенджере, затем связь со лжеконсультантом прекратилась. Спустя пять дней мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".