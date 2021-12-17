Житель Тверской области своевременно не поменял паспорт СССР

Суд подтвердил факт проживания мужчины в Тверской области Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Лихославльский районный суд Тверской области обратился местный житель. Мужчине требовалось подвердить факт проживания на территории Российской Федерации.

Гражданин указал, что родился в 1954 году в Калининской области, там же проживал по 1974 год. Служил в рядах Советской армии. С 1974 года проживал в Читинской области, затем переехал в Калининскую область. С 1989 года по настоящее время проживает в Лихославльском районе Тверской области. Официально с 1991 года нигде не работал, с родственниками не общается.

Одним из фактов мужчина указал, что своевременно не поменял паспорт СССР, поскольку не было необходимости.

- Суд счел подтвержденным юридический факт проживания гражданина после распада СССР на территории Российской Федерации с 1991 года по настоящее время, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда в законную силу не вступило.