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Общество17 декабря 2021 6:48

В Твери заблокированы сайты по продаже водительских удостоверений

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери заблокированы сайты по продаже водительски удостоверений Фото: архив "КП"

В Твери заблокированы сайты по продаже водительски удостоверений Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты по продаже водительских удостоверений на право управления транспортными средствами. Купить документ можно было без сдачи экзаменов и проверки теоретических знаний и навыков управления.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной

Требования надзорного органа удовлетворены. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Страницы заблокированы.