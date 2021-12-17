В Твери заблокированы сайты по продаже водительских удостоверений

В Твери заблокированы сайты по продаже водительски удостоверений Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты по продаже водительских удостоверений на право управления транспортными средствами. Купить документ можно было без сдачи экзаменов и проверки теоретических знаний и навыков управления.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной

Требования надзорного органа удовлетворены. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Страницы заблокированы.