Администрацию Фировского района Тверской области суд обязал убрать свалки

Администрация обязали ликвидировать свалки
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства при обращении с ТКО. На территории Фировского и Великооктябрьского сельских поселений находятся находятся две несанкционированные свалки.
Прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления о возложении на муниципальные органы обязанности ликвидировать свалки. Иски рассмотрены и удовлетворены.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.