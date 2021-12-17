Администрацию Фировского района Тверской области суд обязал убрать свалки

Администрация обязали ликвидировать свалки Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства при обращении с ТКО. На территории Фировского и Великооктябрьского сельских поселений находятся находятся две несанкционированные свалки.

Прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления о возложении на муниципальные органы обязанности ликвидировать свалки. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.