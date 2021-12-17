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Общество17 декабря 2021 6:42

Администрацию Фировского района Тверской области суд обязал убрать свалки

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрация обязали ликвидировать свалки

Администрация обязали ликвидировать свалки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой Фировского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства при обращении с ТКО. На территории Фировского и Великооктябрьского сельских поселений находятся находятся две несанкционированные свалки.

Прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления о возложении на муниципальные органы обязанности ликвидировать свалки. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.