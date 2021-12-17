За год росгвардейцы задержали 1500 подозреваемых в преступлениях в Тверской области

В Росгвардии подвели итоги за год работы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Управлении Росгвардии по Тверской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год. За отчетный период экипажами вневедомственной охраны задержано более 1500 подозреваемых в совершении преступлений различной степени тяжести, а также пять человек, находящихся в розыске.

В настоящее время в Тверской области зарегистрировано более 46 тыс. владельцев 63 тыс. единиц оружия. По результатам проверок выявлено свыше 2600 нарушений в области оборота оружия, аннулировано 795 разрешений, изъято свыше 2500 единиц оружия и порядка 8500 штук боеприпасов.

Сотрудниками тверских ОМОН и СОБР выполнено более 700 спецзаданий, задержано 94 подозреваемых в совершении тяжких преступлений, из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, денежные средства.