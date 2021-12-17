В Твери водитель автобуса обматерил пассажира и уволился после скандала

Водитель рейсового автобуса в Твери обматерил пассажира. Фото: скрин с видео: VK/«Осторожно Тверь! (ех – Позор Тверь)» /Денис Белов

Водитель рейсового автобуса «Транспорт Верхневолжья» в Твери обматерил пассажира за то, что тот сделал ему замечание. Видео конфликта утром 16 декабря было размещено в группе «Осторожно Тверь! (ех – Позор Тверь)» в социальной сети ВКонтакте.

Водитель вместо того, чтобы следить за дорогой, смотрел видео на телефоне. В ответ на замечание на пассажира, что так делать нельзя, на него обрушился поток нецензурной брани, которую, в свою очередь, пассажир тоже снял на видео и выложил эту запись в интернет.

На видео: поток нецензурной брани от водителя и требование к пассажиру выключить камеру.

Заканчивается видео тем, что пассажир выходит и демонстрирует регистрационный номер автобуса.

Видео, разлетевшись по соцсетям, стало темой для обсуждений и получило широкий общественный резонанс. Так что работодатель водителя-матершинника просто не мог не отреагировать.

В компании «Транспорт Верхневолжья» заявили что, инцидент с водителем был оперативно выявлен. В отношении сотрудника применено дисциплинарное взыскание, проведена беседа. Увольнять по статье его не пришлось, водитель сам написал заявление.

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