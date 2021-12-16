Салют в День 80-летия освобождения города от немецких оккупантов: онлайн-трансляция

Над Тверью отгремел праздничный салют. Фото: скан с видео VK/ Город Тверь

16 декабря в Твери отмечают 80-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В течение дня праздничные мероприятия проходили в разных районах города. В завершении праздничных торжеств, в 20 часов, над городом прогремел праздничный салют.

Онлайн- трансляция его велась на интернет-ресурсах горадминистрации. Посмотреть ее можно и здесь.

Напомним, оккупация Калинина длилась 64 дня, с 13 Октября 1941. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. 16 декабря враг был выбит из города. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии.

В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году Указом Президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».