В Тверской области открылся «Орион» для детей с талантами в науке, спорте и искусстве

В центре уже постигают азы искусства. Фото: ПТО

В Вышнем Волочке в рамках нацпроекта «Образование» открыт региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».

На базе Центра действуют направления «Наука», «Спорт» и «Искусство» для одаренных школьников с 6 по 11 классы, студентов первых курсов колледжей и училищ.

Как сообщает областное правительство, научные лаборатории Центра рассчитаны на углубленное изучение биотехнологий, генной, клеточной инженерии и других сфер.

Кабинеты Центра оснащены оборудованием, которое позволит изучать основы 3D-моделирования. Также в «Орионе» установлено новое музыкальное и спортивное оборудование, а в художественном классе уже занимаются будущие живописцы.