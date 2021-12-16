Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 17:31

В Тверской области открылся «Орион» для детей с талантами в науке, спорте и искусстве

Это некий аналог сочинского центра «Сириус»
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В центре уже постигают азы искусства.

В центре уже постигают азы искусства.

Фото: ПТО

В Вышнем Волочке в рамках нацпроекта «Образование» открыт региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».

На базе Центра действуют направления «Наука», «Спорт» и «Искусство» для одаренных школьников с 6 по 11 классы, студентов первых курсов колледжей и училищ.

Как сообщает областное правительство, научные лаборатории Центра рассчитаны на углубленное изучение биотехнологий, генной, клеточной инженерии и других сфер.

Кабинеты Центра оснащены оборудованием, которое позволит изучать основы 3D-моделирования. Также в «Орионе» установлено новое музыкальное и спортивное оборудование, а в художественном классе уже занимаются будущие живописцы.