Тверские школьники прошли тематический квест в парке Победы

Тематический квест прошли школьники в парке Победы Фото: администрация Твери

16 декабря в парке Победы старшеклассники из 17 школ Твери прошли тематический квет #мы_Тверь. Задания были посвящены 80-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Тематический квест был разработан городским штабом школьного актива. Для команд-участниц подготовили около 30 заданий: ребятам нужно было оказать первую помощь раненому бойцу, сфотографироваться на фоне инсталляции «Калинин наш!», ответить на вопросы по истории, расшифровать сообщение, написанное с помощью азбуки Морзе.

Победителя и призеров жюри определит по количеству баллов за каждое правильно выполненное задание. Команды, занявшие 1,2 и 3 место, получат дипломы.