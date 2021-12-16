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Общество16 декабря 2021 17:22

Тверские школьники прошли тематический квест в парке Победы

Ребятам предстояло выполнять около 30 заданий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Тематический квест прошли школьники в парке Победы Фото: администрация Твери

Тематический квест прошли школьники в парке Победы Фото: администрация Твери

16 декабря в парке Победы старшеклассники из 17 школ Твери прошли тематический квет #мы_Тверь. Задания были посвящены 80-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Тематический квест был разработан городским штабом школьного актива. Для команд-участниц подготовили около 30 заданий: ребятам нужно было оказать первую помощь раненому бойцу, сфотографироваться на фоне инсталляции «Калинин наш!», ответить на вопросы по истории, расшифровать сообщение, написанное с помощью азбуки Морзе.

Победителя и призеров жюри определит по количеству баллов за каждое правильно выполненное задание. Команды, занявшие 1,2 и 3 место, получат дипломы.