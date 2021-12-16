Музею Победы передадут уникальные портрет и письмо участника Ржевской битвы Фото: ПТО

17 декабря в Музее Победы состоится открытый форум Международного проекта "Территория Победы". Участники обсудят план меропритияй, которые будут реализованы в 2022 году, а представители Беларуси передадут в дар музею раритеты участника Ржевской битвы, лейтенанта Василия Соболева.

Карандашный портрет Василия Соболева, сделанный в боевых условиях в 1942 году, и копия письма из освобожденного Берлина от 9 июля 1945 года находятся в музейной коллекции Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших".

Также на форуме состоится торжественное награждение победителей Международного конкурса видеороликов "Раритеты Великой Победы".

Онлайн-трансляция начнется на официальном YouTube-канале проекта "Территория Победы".