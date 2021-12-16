В Тверской области началось заполнение водой гавани нового речного порта в Завидово

Уровень воды в гавани сравняют с уровнем в Иваньковском водохранилище. Фото: ПТО

16 декабря губернатор Игорь Руденя приехал проверить, как идут дела на площадке строящегося транспортно-пересадочного узла в особой экономической зоне «Завидово». Там начали заполнять водой гавань нового речного порта в устье реки Шоша. А со следующего года должны приступить к строительству здания вокзала.

Работы там ведутся с 2020 года. Сооружена чаша будущего порта, углублено дно, завершается обустройство причалов и инженерных сетей. Во время работ из устья только одного грунта было вывезено 900 тыс. куб. метров, завезено около 150 тыс. куб. метров песка, использовано 5700 тонн металлоконструкций.

После того, как уровень воды в гавани сравняется с уровнем в Иваньковском водохранилище, строители проведут дополнительные работы по дноуглублению для беспроблемного захода в порт круизных судов.

Губернатор наблюдает за процессом. Фото: ПТО

Как сообщает областное правительство, уже в следующем году порт примет первые круизные суда. Одновременно в него смогут заходить до семи теплоходов. Вне навигационного периода на зимнем хранении в порту сможет находиться порядка пяти туристских и до 10 экскурсионных и прогулочных судов.

- Это новый шаг в развитии инфраструктуры и нашего региона, и Центрального федерального округа. Мы с полной уверенностью можем сказать, что всё делается по самым высоким международным стандартам, - отметил Игорь Руденя по итогам визита.

СПРАВКА КП

В этом году началась реализация проекта «Завидово парк». Будут построены крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк. Уже началось строительство аква-парка.

Планируемый объём инвестиций - более 32 млрд рублей. Финансирование проекта подтверждено со стороны корпорации ВЭБ.РФ.

В итоге будет создано более 900 рабочих мест.

В 2023 году за счет федерального кредита в 3,8 млрд рублей начнётся строительство ветки железной дороги до Завидово длиной в 15,6 км. Это позволит соединить курорт «Завидово» и Ленинградский вокзал города Москвы.