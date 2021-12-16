В 2021 году в Тверской областной больнице начали делать новые высокотехнологичные операции

Тверская областная больница. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской областной больнице, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», был расширен спектр высокотехнологичных операций и закуплено новое оборудование.

Так, в кардиохирургическом отделении начали делать операции по удалению доброкачественных опухолей сердца с протезированием биологических клапанов сердца. Впервые был использован биологический протез (ксенографт).

«Такие протезы формируют структуру кровотока, близкую к физиологической, обладают низкой тромбогенностью, в большинстве случаев позволяют избежать приёма антикоагулянтной терапии», - цитирует пресс-служба Правительства Тверской области слова заведующего кардиохирургическим отделением ОКБ Алексея Анохина.

В нейрохирургическом отделении больницы впервые начали выполняться экстра-интракраниальные микрососудистые анастомозы. Целью их является восстановление мозгового кровоснабжения. Сложная, практически ювелирная операция позволяет создать обходной путь кровоснабжения головного мозга при закупорке или критическом сужении важного сосуда.

15 декабря на итоговой пресс-конференции губернатор Игорь Руденя затронул медицинскую тему и сообщил, что главные задачи сегодня – усилить медицинскими кадрами муниципалитеты, улучшить работу скорой помощи в районах и продолжить развивать телемедицину, что позволит медикам на местах проводить дистанционные консультации со специалистами областной больницы.