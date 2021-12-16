Двое полицейских в Твери присвоили 600 контрафактных бутылок коньяка и водки

Прокурором утверждено обвинительное заключение Фото: архив" КП"

Прокурором Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области. Бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий.

По версии следствия в 2020 году должностные лица при проверке контрафактной алкогольной продукции, договорились с жителем Твери и, без оформления процессуальных документов, забрали из гаража 600 бутылок коньяка и водки. Продукцию они собирались использовать в личных целях.

Уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.