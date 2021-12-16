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Общество16 декабря 2021 15:16

Житель Тверской области выпивает чая на 84 рубля в месяц

Посчитал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Чай ароматен, полезен и отлично согревает в зимние холода!

Чай ароматен, полезен и отлично согревает в зимние холода!

Фото: Виктория ТУШКОВА

Главное статистическое ведомство региона опубликовало любопытную статистику ко Дню чая, который отмечался 15 декабря.

"По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого на постоянной основе органами статистики Тверской области, расходы на покупку чая в расчёте на одного респондента в месяц по итогам за 3 квартал 2021 года составили 84 рубля", - сообщает Тверьстат.

Интересно, что расходы на чай меняются из года в год. В 2020-м мы, определённо, чаёвничали больше и тратили на этот напиток 106 рублей в месяц. А, например, в 2010-м - всего 46 рублей в месяц (но и цены тогда, к слову, были другие).

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат