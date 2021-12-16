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Общество16 декабря 2021 14:39

В Твери провалился под землю гружёный песком самосвал "МАЗ"

Правый бок прицепа завяз в грунте
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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ЧП произошло около перекрёстка улиц Бориса Полевого и Маршала Конева. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Игорь Кольцов

ЧП произошло около перекрёстка улиц Бориса Полевого и Маршала Конева. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Игорь Кольцов

16 декабря в Пролетарском районе Твери, около перекрёстка улиц Бориса Полевого и Маршала Конева, провалился под землю «МАЗ», гружёный песком. Правый бок прицепа многотонного самосвала завяз в грунте.

Фото этого ЧП опубликовал в группе «Подслушано у водителей. Тверь» Игорь Кольцов. Местные жители в комментариях винят в произошедшем коммунальщиков, сообщая, что в этом месте год или менее назад уже подмывало грунт.