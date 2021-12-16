В Твери провалился под землю гружёный песком самосвал "МАЗ"

ЧП произошло около перекрёстка улиц Бориса Полевого и Маршала Конева. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Игорь Кольцов

16 декабря в Пролетарском районе Твери, около перекрёстка улиц Бориса Полевого и Маршала Конева, провалился под землю «МАЗ», гружёный песком. Правый бок прицепа многотонного самосвала завяз в грунте.

Фото этого ЧП опубликовал в группе «Подслушано у водителей. Тверь» Игорь Кольцов. Местные жители в комментариях винят в произошедшем коммунальщиков, сообщая, что в этом месте год или менее назад уже подмывало грунт.