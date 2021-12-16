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Общество16 декабря 2021 14:09

Бывшего замначальника МЧС в Тверской области осудили за превышение должностных полномочий

Фигурант заплатит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудника МЧС оштрафовали за превышение должностных полномочий

Сотрудника МЧС оштрафовали за превышение должностных полномочий

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области судом вынесено обвинение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тверской области в Кашине. Его осудили за превышение должностных полномочий по ч.1 статьи 285 УК РФ.

Установлено, что 26-летний молодой человек в период с 5 ноября по 1 декабря 2020 года, на служебной машине и с привлечением работников ПСЧ-33, доставлял воду для дорожной техники на ремонтируемые участки автомобильных дорог. За "работу" он получил 41 000 рублей.

Ущерб ведомству при этом составил 13 000 рублей, вследствие неправомерного расходования горюче-смазочных материалов при эксплуатации служебных автомобилей и их амортизации.

Подсудимый признал свою вину полностью.

Суд оштрафовал фигуранта на 50 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.