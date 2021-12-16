В Тверской области мужчина ножом убил собутыльника

Подозреваемый задержан и допрошен Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области 9 декабря. Двое мужчин в ходе распития спирного поссорились и один нанес другому несколько ударов ножом. Потерпевший умер, а подозреваемый бросил его тело недалеко от места преступления.

По факту убийства следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

Совместно с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан, допрошен. Следователем и криминалистом осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.