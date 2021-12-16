Губернатор Тверской области пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

Губернатор общался с ветеранами за накрытым различными угощениями столом в императорском дворце. Фото: ПТО

16 декабря, после возложения цветов к Обелиску Победы, губернатор Игорь Руденя в Тверском императорском дворце провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны Иваном Петровичем Афанасьевым, Евгением Александровичем Ботиковым, Иваном Евгеньевичем Кладкевичем, Николаем Тимофеевичем Никодимовым, Иваном Михайловичем Овинниковым, Ашотом Смбатовичем Оганесовым и Спартаком Андреевичем Сычевым.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, фронтовики поделились с главой региона воспоминаниями о днях войны, сражениях и жизни в тылу.

- За те два месяца, что Калинин был в оккупации, его жители продемонстрировали самые лучшие качества. Эти тяжелые дни сплотили и население, и солдат, всех людей, которые здесь остались, и вместе они смогли оказать достойное сопротивление врагу, отметил Игорь Руденя, когда обсуждалась тема освобождения областного центра от немцев.

Губернатор выразил огромную благодарность ветеранам.

- Вы очень многое сделали для нас, сегодня мы можем спокойно жить и приносить пользу нашей стране только благодаря вам, - сказал Игорь Руденя.

16 декабря в Твери проходят торжества, посвященные 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.