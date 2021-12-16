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Общество16 декабря 2021 9:58

В Твери у Обелиска Победы состоялся торжественный митинг

Город празднует 80-ю годовщину освобождения Калинина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери проходят памятные мероприятия

В Твери проходят памятные мероприятия

Фото: ПТО

16 декабря у Обелиска Победы в Твери прошел митинг в честь 80-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Почетными гостями стали фронтовики: Иван Петрович Афанасьев, Евгений Александрович Ботиков, Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Спартак Андреевич Сычёв. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Этот праздник бесконечно дорог и важен для каждого из нас, – обратился к присутствующим Игорь Руденя. – Это наша гордость и память об одной из самых героических страниц в истории Верхневолжья и всей нашей страны.

Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития.