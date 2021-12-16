Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на "Золотом кольце" в Тверской области

Один человек погиб и четверо получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 16 декабря, в Кашинском городском округе на 1373 км трассы "Золотое кольцо".

В результате столкновения автомобилей "Фольксваген" и "Лифан" один человек погиб и четверо получили травмы.

Оба водителя трезвые и дают противоречивые показания по обстоятельствам аварии.

Погиб один из пассажиров "Лифана", двое подростков, 17 и 16 лет, госпитализированы с травмами позвоночника. У водителя "Фольксвагена" - перелом грудной клетки, у пассажирки - травма ног. Все доставлены в больницу.