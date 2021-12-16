Игорь Руденя поздравил жителей с Днём освобождения Калинина

С праздником жителей поздравил губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

16 декабря отмечается знаменательная дата - 80-я годовщина освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. С праздникм жителей поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Этот день навсегда вписан в историю Верхневолжья и всей нашей страны. Освобождение первого областного центра в ходе Великой Отечественной войны сыграло важную роль в защите столицы нашей Родины города Москвы, развенчало миф о непобедимости врага, стало важным шагом на пути к Победе. Память о мужестве, стойкости и героизме защитников Калинина живет в наших сердцах, увековечена в присвоенном Твери почетном звании «Город воинской славы». Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь во имя освобождения нашего города. Сердечно благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины и будущих поколений, за мирное небо над нашей великой страной, отметил Игорь Руденя и пожелал всем жителям Тверской области мира, счастья и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России.