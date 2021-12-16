Вечером над городом прогремит салют Фото: Виктория ЖУКОВА

16 декабря в Твери отмечают 80-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

С 8:00 в тверских храмах идут панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

C 9:00 утра началось возложение цветов к братским могилам. Торжества также пройдут у стелы "Город воинской славы" и на площади у Обелиска Победы.

В 19:45 в Твери состоится акция "Свеча Памяти" на площади у Обелиска Победы.

В 20:00 над городом прогремит салют. Его запустят с двух площадок: территории стадиона "Центральный" и МБУ "Зеленстрой".