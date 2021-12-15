Старшеклассникам в Кашине следователи Тверской области рассказали о безопасности в зимний период

Сотрудники следственного комитета проводят беседы со старшеклассниками Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Кашине исполняющий обязанности руководителя Кашинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР подполковник юстиции Роман Шабалин провел профилактическую беседу со старшеклассниками и рассказал о правилах поведения в опасных ситуациях и о возможном травмировании при занятиях зимними видами спорта и играх. Встреча состоялась в кашинской библиотеке.

Представитель следственного отдела разъяснил учащимся вопросы безопасного катания на тюбинге.

- Необходимо кататься только на специально подготовленных горках или трассах со снежной поверхностью. Перед катанием необходимо внимательно изучить местность, убедиться в надежности горки и спуска, что в непосредственной близости нет деревьев и столбов, забора или автомобильной дороги, не привязывать санки, тюбинги и подобные им средства для катания с горок к транспортным средствам, так как это опасно для жизни, - отметил Роман Шабалин.

Сотрудник ведомства попросил подростков быть более внимательными, соблюдать правила безопасности и не выходить на неокрепший лед водоемов.