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Происшествия15 декабря 2021 18:46

Житель Тверской области задержан за серию дачных краж

Мужчина ранее был судим
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурант задержан полицией

Фигурант задержан полицией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бежецкий отдел полиции поступили заявления от местных жителей о кражах из дачных домов. Злоумышленник взламывал замки или отжимал оконные рамы и похищал оставленные вещи: электропровода, чайник, настольная лампа, водяной насос, алюминиевые бидоны.

Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след подозреваемого.

Похитителем оказался 50-летний житель Бежецкого района. Мужчина не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Известно, что фигурант причастен не менее чем к четырём кражам. Часть вещей вернули владельцам.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.