Хоккеист из Твери Илья Ковальчук вошел в тренерский штаб российской сборной на Кубке Первого канала

Илья Ковальчук вошел в тренерский штаб российской сборной по хоккею Фото: Дмитрий МИТИН

Важнейший хоккейный турнир - Кубок Первого канала начался с матча между Россией и Канадой. Две легендарные командны сошлись в ледовом проивостоянии на "ЦСКА-Арене" в Москве 15 декабря.

Результат игры уже известен: сборная России обыграла Канаду со счетом 4:3.

Примечательно то, что сборная России выступает под руководством нового тренерского состава. В качестве главного тренера дебютирует Алексей Жамнов. Также в штаб национальной сборной вошел знаменитый хоккеист из Твери Илья Ковальчук. В штабе Кови отметился в качестве менеджера по работе с игроками. В состав штаба входят и другие легенды хоккея.

Отметим, что Кубок Первого канала - это международный хоккейный турнир, он проводится в России с 1967 года. Это последний турнир перед зимней Олимпиадой в Пекине, которая начнется в феврале 2022 года.