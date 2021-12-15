Губернатор Тверской области уверен в положительном результате от объединения станций скорой помощи

В регионе принимаются меры для улучшения организации работы отделений скорой помощи. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На пресс-конференции губернатора Игоря Рудени 15 декабря ему ожидаемо задали вопрос про ситуацию со скорой помощью в регионе. В частности, один из районных редакторов попинял на то, что есть проблема - скорые зачастую приезжают к пациентам с опозданием.

Губернатор ответил, что исправит ситуацию завершение централизации скорой медицинской помощи.

- Работа по объединению скорой помощи даст положительные результаты. Каждый случай повторного вызова или несоблюдения нормативов мы фиксируем, а затем разбираем на совещании еженедельно, - подчеркнул Игорь Руденя.

Игорь Руденя - во время пресс-конференции. Фото: ПТО

Напомним, что на сегодняшний день в районах объединены три станции и 33 отделения этой жизненно важной службы, а также Центр медицины катастроф.

Теперь работу всех скорых в регионе координирует единый диспетчерский центр, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием машин с красными крестами.

Как отметил губернатор, ключевые задачи единой централизованной службы - это стопроцентное реагирование на вызовы, соблюдение бригадами нормативного времени приезда к пациенту. Сюда же относится и решение кадрового вопроса за счёт улучшения подготовки специалистов, повышения оплаты труда.

Так, в регионе введены региональные надбавки для врачей и фельдшеров скорой помощи. Её размер для врачей составляет 30 тыс. рублей, для фельдшеров 14 тыс. Также за работу с COVID-пациентами врачам должны доплачивать около 50 тыс. рублей, фельдшерам - 25 тыс.

Глава региона добавил, что за последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 машинами.

Со Ржева начата работа по реконструкции зданий отделений. Кроме того, запланировано строительство новых модульных зданий.

Еще один вопрос касался строительства здания для поликлиники Старицкой ЦРБ.

- Деньги на строительство поликлиники заложены на 2022, 2023 и 2024 годы. Всего на работы будет направлено около 470 миллионов рублей. Проектная документация отправлена на государственную экспертизу. Мы планируем начать работы по достройке объекта в 2022 году, - ответил губернатор.