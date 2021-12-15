Более 10 млрд рублей в 2021 году было направлено на господдержку предприятий Тверской области

Поддержку получили около 30 тысяч предприятий, организаций и предпринимателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объём господдержки экономики Тверской области в 2021 году составил свыше10 млрд рублей, что позволило сохранить рабочие места и обеспечить рост промышленного производства. Средства поступали из областного бюджета и федеральной казны. Поддержку получили около 30 тысяч предприятий, организаций и предпринимателей.

Информацию о поддержке предприятий в период пандемии озвучил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 15 декабря. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время темпы роста тверской экономики восстанавливаются, а уровень занятости населения растет.

По итогам 10 месяцев 2021 года индекс промышленного производства составил 105,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в регионе реализуется и планируется к реализации 85 инвестиционных проектов с общим объёмом средств более 177 млрд рублей и созданием около 19 тысяч рабочих мест.