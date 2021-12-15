В Тверской области заметно выросло количество многодетных семей

В регионе принято немало мер по поддержке семей с детьми. Фото: Олег Укладов

С 2016 года количество многодетных семей в Верхневолжье выросло на 40%. Причем, как сообщил 15 декабря на своей пресс-конференции губернатор Игорь Руденя, только за этот год таких семей стало почти на 700 больше.

Сегодня в Тверской области проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются свыше 43 тысяч детей.

- В Тверской области каждый пятый ребенок - из многодетных семей, - с радостью отметил губернатор и добавил. - Мы очень ценим многодетных мам и пап. Не каждая женщина способна посвятить себя семье и домашнему хозяйству. И мы стараемся им помочь, чтобы разгрузить их семейный бюджет. Мы считаем, что развитие демографии - это создание комфортной городской среды, новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования.

В Тверской области расширяются меры по поддержке семей с детьми.

Так. со следующего года в регионе статусом «многодетной семьи» смогут воспользоваться такие семьи, в которых дети достигли совершеннолетия и обучаются на очной форме в колледжах или вузах.

Также с нового года для многодетных семей будут сняты возрастные ограничения для получения выплаты на погашение ипотеки. Ранее они выдавались лишь родителя в возрасте до 40 лет.

Кроме того, с 2022-го бесплатными комплектами школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов. А при вручении семьям автомобилей будет дополнительно предусмотрено детское автокресло (если в семье есть дети до 7 лет).

С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация части соцвыплат на 5,8%. Увеличение затронет региональный материнский капитал, пособий на ребёнка, а также ежемесячных пособий многодетным семьям.

Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер федерального и регионального уровня. Порядка 18 мер составляют прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 млрд рублей, в том числе более трети - из областного бюджета.