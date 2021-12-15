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Общество15 декабря 2021 13:06

Концепт привокзальной площади в Твери будет разработан совместно с РЖД

Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Губернатор согласился, что «Привокзалка» находится в плачевном состоянии.

Губернатор согласился, что «Привокзалка» находится в плачевном состоянии.

Фото: Семён ЛЕГКОВ

15 декабря на итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени главе региона задали вопросы о судьбе и состоянии Привокзальной площади в Твери, а также о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти через Тверскую область.

Скоростную магистраль строить будут, заверил губернатор. Проект строительства находится на согласовании у Президента РФ. Игорь Руденя также поделился подробностями: новая железнодорожная станция может быть построена на пересечении с Волгой или в районе Никулинского сельского поселения. Причём строительство станции близ Волги глава региона назвал более перспективным с точки зрения задействования речного транспорта, который планируется восстановить в Тверской области.

Привокзальную площадь, находящуюся в плачевном состоянии, ждёт благоустройство в сотрудничестве с компанией РЖД.

- Мы будем работать в этом направлении с РЖД. В 2022 году представим концепт этой территории с инфраструктурой транспортного пересадочного узла, в том числе - трамвайного движения, - пообещал губернатор.