В Твери может появиться Аллея героев-спортсменов и музей спортивных достижений

Про увековечение громких спортивных имён поговорили на итоговой пресс-конференции губернатора. Фото: ПТО

В Тверской области создадут экспозицию, посвящённую спортивным успехам наших земляков, а также в Твери может появиться Аллея героев-спортсменов. Об этом 15 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции.

Отвечая на один из вопросов журналистов, глава региона сказал: «Поддерживаю создание музея спортивных достижений жителей Тверской области. Если формат позволяет, можно сделать это и в парке «Россия – Моя история». По аллее – необходимо вместе с представителями общественности выбрать доступное для горожан место».

Также Игорь Руденя ответил на вопрос по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Кашине. Строительство объекта включено в региональную Адресную инвестиционную программу, отметил губернатор. Комплекс будет включать плавательные бассейны для взрослых и детей, зал для занятий общефизической подготовкой. В следующем году планируется разработка проектно-сметной документации. Всего в Тверской области планируется создать четыре таких комплекса: В Кашине, Бежецке, Калязине и Кимрах