Выпускники-медики смогут получить 1,5 млн рублей за трудоустройство в медучреждения Тверской области

В регионе разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Фото: Александр МИЛКУС

На свой итоговой пресс-конференции, состоявшейся 15 декабря, губернатор Игорь Руденя рассказал о новой мере поддержки медицинских работников.

С 2022 года выпускники и молодые специалисты, которые после учёбы устроятся работать в региональные государственные медицинские учреждения, смогут получить единовременную выплату в 1,5 млн рублей. Выплаты предусмотрены для 30 выпускников, которые будут работать по востребованным специальностям, в числе которых врач скорой помощи, врач-кардиолог, врач-онколог.

В этом году в регионе был разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами, отметил глава региона. Была активизирована программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении в Тверском государственном медуниверситете. На 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медицинских специальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ по программам специалитета составляет 36 тыс. рублей и 75 тыс. рублей - для обучающихся по программам ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей ежегодно выплачивается 12 тыс. рублей.