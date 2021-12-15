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Общество15 декабря 2021 11:46

Губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по восстановлению трамвайного движения в Твери

Регион вошёл в федеральную программу субсидирования электротранспорта
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Пятый и одиннадцатый маршруты планируют восстановить в первую очередь.

Пятый и одиннадцатый маршруты планируют восстановить в первую очередь.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Восстановление трамвайного движения в Твери стало одной из тем на итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени, которую глава региона провёл 15 декабря 2021 года.

-Мы работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери. Из маршрутов, которые в первую очередь планируется восстановить, это пятый и одиннадцатый маршрут – если говорить по той системе, которая была. В развитии общественного транспорта обязательно должно быть участие государства. Должно быть жёсткое регулирование, требования к водителям, организация безопасности, качество перевозок, - сказал губернатор.

Игорь Руденя напомнил, что регион одним из первых вошёл в федеральную программу субсидирования электротранспорта.

Губернатор также рассказал, что 3 марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое.