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Общество15 декабря 2021 11:10

Дом офицеров в Твери станет филиалом картинной галереи

Также будет решаться вопрос о будущем старого здания Суворовского училища
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Руденя рассказал о судьбе исторических зданий в центре Твери

Игорь Руденя рассказал о судьбе исторических зданий в центре Твери

Фото: ПТО

На пресс-конференции по итогам 2021 года 15 декабря, говоря о будущем старого здания Суворовского училища, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что вопрос будет решаться совместно с Минобороны России. В регионе уже реализуется пилотный проект по реновации военкоматов.

К обсуждению планируют также привлечь общественность.

Не останется без внимания и здание Дома офицеров. Проведение работ запланировано на 2022 год.

- Это будет филиал областной картинной галереи, здесь будут проходить культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья, - рассказал Игорь Руденя.