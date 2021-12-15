Дом офицеров в Твери станет филиалом картинной галереи

Игорь Руденя рассказал о судьбе исторических зданий в центре Твери Фото: ПТО

На пресс-конференции по итогам 2021 года 15 декабря, говоря о будущем старого здания Суворовского училища, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что вопрос будет решаться совместно с Минобороны России. В регионе уже реализуется пилотный проект по реновации военкоматов.

К обсуждению планируют также привлечь общественность.

Не останется без внимания и здание Дома офицеров. Проведение работ запланировано на 2022 год.

- Это будет филиал областной картинной галереи, здесь будут проходить культурные мероприятия для жителей и гостей Верхневолжья, - рассказал Игорь Руденя.