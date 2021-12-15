Игорь Руденя пообещал не ужесточать коронавирусные ограничения на новогодние праздники в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя подводит итоги года на пресс-конференции. Фото: ПТО

15 декабря на итоговой пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени был поднят вопрос о ситуации с коронавирусом и возможных ограничениях в дни праздничных новогодних каникул.

- На Новый год не планируется никаких более серьёзных ограничений, - заверил глава региона.

Игорь Руденя также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Еженедельно собирается региональный оперативный штаб, где рассматривается ситуация с заболеваемостью, загруженностью ковидных госпиталей и наличием кислорода и медикаментов. Продолжают действие все ранее введённые ограничения, в частности, масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.