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Здоровье15 декабря 2021 11:08

Игорь Руденя пообещал не ужесточать коронавирусные ограничения на новогодние праздники в Тверской области

Масочный режим продолжает действовать, но локдауна не будет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Губернатор Игорь Руденя подводит итоги года на пресс-конференции.

Губернатор Игорь Руденя подводит итоги года на пресс-конференции.

Фото: ПТО

15 декабря на итоговой пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени был поднят вопрос о ситуации с коронавирусом и возможных ограничениях в дни праздничных новогодних каникул.

- На Новый год не планируется никаких более серьёзных ограничений, - заверил глава региона.

Игорь Руденя также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Еженедельно собирается региональный оперативный штаб, где рассматривается ситуация с заболеваемостью, загруженностью ковидных госпиталей и наличием кислорода и медикаментов. Продолжают действие все ранее введённые ограничения, в частности, масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.