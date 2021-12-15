Восстанавливать Речной вокзал в Твери начнут в 2022 году

Речной вокзал будет восстановлен из современных материалов Фото: Василий ХОДАРЕВ

На пресс-конференции по итогам 2021 года, которую 15 декабря проводит губернатор Игорь Руденя, был озвучен вопрос о дальнейшей судьбе исторических объектов Твери. В частности, здания Речного вокзала.

- Восстановлением Речного вокзала планируем заниматься, начиная с 2022 года: предусмотрены проектные работы и восстановление с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал будет стоять на стрелке Волги и Тверцы, сделан в той же архитектурной форме и колористике, что и прежде, но из современных материалов, – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также рассказало планах возрождения Отроч монастыря.

- Важно создать условия для его восстановления, планируем это делать с участием общественности, – добавил Игорь Руденя.

Культурно-исторический кластер объединит восстановленный Речной вокзал, Отроч монастырь, Императорский Путевой дворец, ключевые образовательные, туристические и музейные направления.