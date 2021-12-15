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Общество15 декабря 2021 10:36

Фонд капитального ремонта обязали отремонтировать два дома в Твери

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Отремонтировать дома фонд обязал суд Фото: архив "КП"

Отремонтировать дома фонд обязал суд Фото: архив "КП"

Коллективное обращение в прокуратуру Московского района Твери написали жители многоквартирных домов №43 по проспекту Победы и №12/29 по улице Ипподромной. Граждане заявили о неисполнении Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области требований жилищного законодательства.

Установлено, что работы, предусмотренные региональной программой в 2017-2019 годах, фондом в упомянутых домах не проведены.

Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия фонда. Суд обязал регионального оператора провести работы.

Решение не вступило в законную силу.