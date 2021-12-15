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Общество15 декабря 2021 9:02

В Тверской области 678 беременных женщин получили выплаты на питание

Ежемесячно выделяется 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Более 1100 будущих мам получили государственную поддержку в 2021 году

Более 1100 будущих мам получили государственную поддержку в 2021 году

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С начала 2021 года ежемесячную выплату на обеспечение полноценным питанием получили 678 беременных женщин в Тверской области. Помощь оказывается в рамках национального проекта "Демография". Ежемесячная сумма составляет 2000 рублей.

Также, беременным, проживающим в сельской местности, предоставляется денежная выплата в размере 1200 рублей на проезд в медицинские учреждения области.

Всего в Верхневолжье действует порядка 50 федеральных и региональных мер в демографии.