В Тверской области 678 беременных женщин получили выплаты на питание

Более 1100 будущих мам получили государственную поддержку в 2021 году Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С начала 2021 года ежемесячную выплату на обеспечение полноценным питанием получили 678 беременных женщин в Тверской области. Помощь оказывается в рамках национального проекта "Демография". Ежемесячная сумма составляет 2000 рублей.

Также, беременным, проживающим в сельской местности, предоставляется денежная выплата в размере 1200 рублей на проезд в медицинские учреждения области.

Всего в Верхневолжье действует порядка 50 федеральных и региональных мер в демографии.