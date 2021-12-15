В Тверской области 15 декабря коронавирусом заразились 346 человек

Заболеваемость ковидом в регионе перед Новым годом пошла на спад.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
По данным на 15 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 346 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 93815 заболевшим.
Выздоровели за минувшие сутки 403 человек. Всего с начала пандемии 83155 жителей излечились от коронавируса. 2220 человек скончались.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 9 человек. На карантине 8440, минус 66 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.
Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
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