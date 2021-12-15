Спасатели предупреждают жителей Тверской области об опасности тонкого льда

Жителей Тверской области предупреждают об опасности тонкого льда
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
На водоемах Тверской области продолжается ледостав. Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области проверяют акватории рек и озер, проводят разъяснительные беседы с любителями подледной рыбалки, а проверяют состояние и толщину льда.
- Мы проверили толщину льда на реке Волга – у берегов она равна 10 сантиметам, но по центру не больше двух сантиметров, лед неравномерный, есть промоины, - отметил руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС Сергей Шлыков.
Спасатели призывают родителей не отпускать детей гулять вблизи водоемов, рыбакам напоминают о безопасном поведении у водоемов в период ледостава и рассказывают о порядке действий при несчастном случае на воде.
По данным ведомства, в регионе уже были зарегистированы случаи падения под лед граждан. Обошлось без трагических последствий.