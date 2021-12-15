Спасатели предупреждают жителей Тверской области об опасности тонкого льда

Жителей Тверской области предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На водоемах Тверской области продолжается ледостав. Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области проверяют акватории рек и озер, проводят разъяснительные беседы с любителями подледной рыбалки, а проверяют состояние и толщину льда.

- Мы проверили толщину льда на реке Волга – у берегов она равна 10 сантиметам, но по центру не больше двух сантиметров, лед неравномерный, есть промоины, - отметил руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС Сергей Шлыков.

Спасатели призывают родителей не отпускать детей гулять вблизи водоемов, рыбакам напоминают о безопасном поведении у водоемов в период ледостава и рассказывают о порядке действий при несчастном случае на воде.

По данным ведомства, в регионе уже были зарегистированы случаи падения под лед граждан. Обошлось без трагических последствий.