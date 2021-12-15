Двое мужчин и девушка сбывали в Твери фальшивые купюры

Подозреваемые сбывали в Твери фальшивые купюры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое мужчин и девушка из Твери задержаны за сбыт фальшивых купюр.

Поддельные купюры злоумышленники купили в сети интернет бесконтактным способом. Первую банкноту в 5000 рублей они сбыли через службу доставки - расплатились с прибывшим курьером. Вторую - в магазине, получив сдачу настоящими деньгами. Третью купюру у фигурантов изъяла полиция.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет.