В Твери изменилась схема работы светофора на перекрестке улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури

На перекрестке в Твери меняется режим работы светофора Фото: администрация Твери

Светофор на перекрестке улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури будет работать в четырехфазном режиме. Об этом собщили в УГИБДД России по Тверской области.

В первой фазе - на "зеленый" поедет транспортный поток по улице Орджоникидзе со стороны площади Терешковой во всех направлениях. Во второй фазе - движение по Орджоникидзе со стороны площади Гагарина во всех направлениях. Третья фаза откроет проезд по набережной реки Лазури прямо с обеих сторон направо, а четвертой фазой под "стрелку" водители смогут повернуть налево с набережной реки Лазури.

- Изменение схемы работы предназначено для упорядочения транспортного и пешеходного потоков, а также для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на данном перекрестке улиц, - уточнили в ведомстве.

Схема работы светофора и временные интервалы будут корректироваться с учетом мониторинга транспортного и пешеходного потоков.